Reino Unido aceita dialogar com a Grécia sobre regresso a Atenas dos mármores do Pártenon

Na já longa disputa em torno do regresso dos mármores do Pártenon a Atenas, novos episódios relatados nos últimos dias dão conta de mexidas nos dois campos que se opõem há quase 40 anos: a Grécia e o Reino Unido aceitaram dar início a uma ronda intergovernamental de negociações, instadas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO); o director-adjunto do Museu Britânico afirmou que grande parte da escultura retirada de Atenas no século XIX por ordem de Lorde Elgin, considerada a quinta-essência da arte clássica, foi encontrada “nos escombros” à volta do monumento situado na Acrópole.