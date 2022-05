Terça na TV: a arte, o amor e A Forma da Água a acelerar para ligações perigosas

CINEMA

Golpe de Artistas

Cinemundo, 20h55

Com realização de Peter Hewitt e argumento de Michael LeSieur, uma comédia sobre três seguranças (interpretados por Christopher Walken, Morgan Freeman e William H. Macy) que levam demasiado longe o seu amor pela arte. Um apaixonou-se pela Donzela Solitária, uma pintura do século XIX; outro não vive sem a sua Rapariga e os Gatos; e o terceiro não consegue controlar-se perante uma estátua de bronze de um guerreiro. Ao saberem que o novo curador quer transferir a colecção para um museu na Dinamarca, resolvem urdir um plano para roubar as suas amadas obras de arte.

As Mil e Uma

TVCine Edition, 22h

Um drama realizado e escrito por Clarisa Navas, com Sofía Cabrera, Ana Carolina García e Mauricio Vila nos papéis principais. Íris, uma adolescente a atravessar uma fase difícil, conhece Renata, uma jovem problemática que foi expulsa da escola e agora vagueia pelo bairro com os primos. Entre as duas nasce uma atracção quase imediata. Mas a descoberta desse primeiro amor, naquele lugar, não será fácil.

A Forma da Água

Hollywood, 1h

Início dos anos 1960. Elisa é empregada de limpeza num laboratório de segurança máxima. Quando descobre que um humanóide anfíbio, que ali é mantido em cativeiro e submetido a testes, está prestes a ser usado como cobaia num programa espacial, ela resolve resgatá-lo. Com realização de Guillermo del Toro, e com Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins e Octavia Spencer no elenco, o filme ganhou o Leão de Ouro em Veneza, dois Globos de Ouro e quatro dos 13 Óscares para que foi nomeado.

SÉRIES

Supernormal

RTP2, 11h53

Como ser a profissional perfeita e simultaneamente, a mãe ideal? A vida de Patricia Picón é uma tentativa constante de responder a esta questão. Tudo se mistura quando tenta articular o emprego enquanto executiva de topo com o trabalho de cuidar de uma família numerosa como a sua. A actriz Miren Ibarguren protagoniza esta comédia espanhola em seis episódios.

Bull

Fox Life, 22h20

Estreia da sexta temporada. Na série inspirada na vida pré-estrelato de Phil McGraw (Dr. Phil) como psicólogo forense, Michael Weatherly encarna Jason Bull, um profiler especializado na avaliação e selecção de jurados como estratégia de defesa em tribunal. Os novos episódios abrem com um caso particularmente difícil e pessoal: o rapto da filha do próprio Bull.

Younger

AXN White, 21h25

Começa, com episódio duplo, a quarta temporada da adaptação televisiva do romance homónimo de Pamela Redmond Satran. Assinada por Darren Star (Febre em Beverly Hills, Melrose Place, Sexo e a Cidade, Emily in Paris), conta com Sutton Foster no papel de Liza, uma mãe solteira de 40 anos que se faz passar por uma mulher de 26 para conseguir (e manter) um emprego – com todas as implicações que esse segredo tem nas suas relações.

DOCUMENTÁRIO

As Ligações Escandalosas

RTP2, 23h31

Estreia. Paixão, traição e intriga. Mas também reflexões sobre a condição feminina, a hipocrisia da alta sociedade, o pulsar de um tempo e o anúncio de uma revolução iminente. Tudo isto é encapsulado pelo romance epistolar As Ligações Perigosas, escrito por Choderlos de Laclos no século XVIII. Este documentário de Priscilla Pizzato analisa em profundidade o enredo, as personagens, os temas e a intemporalidade da obra, cruzando testemunhos de historiadores com excertos de adaptações – a mais famosa, a que Stephen Frears realizou em 1988, premiada com três Óscares.

ENTRETENIMENTO

Top Gear

AMC Break, 22h

Estreia da 31.ª temporada do programa-ícone dos motores. Mantêm-se os apresentadores – Freddie Flintoff, Paddy McGuiness e Chris Harris – e os segmentos habituais: testes a todo o tipo de veículos, comentários bem-humorados e algumas aventuras. A nova leva de episódios (seis de uma hora cada, debitados à terça) vai da pista de Silverstone às paisagens naturais da Islândia, passando pelo caravanismo e por uma investigação a um DeLorean.