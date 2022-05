Colocação de professores doentes abre fosso entre ministério e sindicatos

Da última ronda de negociações entre o Ministério da Educação (ME) e os sindicatos de professores, que está a decorrer nesta segunda-feira, não deverá resultar qualquer acordo nem no que toca ao regime de mobilidade por doença (MPD), nem quanto à renovação de contratos. Mas é sobretudo o primeiro tema que está no centro da discórdia. A Federação Nacional de Professores (Fenprof), que concluiu a sua sessão negocial da parte da manhã, já deu conta da sua discordância, que deverá ser seguida pelos outros sindicatos uma vez que o ME manteve as propostas que tinham suscitado a oposição destes.

A estrutura sindical liderada por Mário Nogueira anunciou que vai requerer a abertura de negociação suplementar para ainda tentar que exista acordo. Quando requerido nos prazos previstos na lei, este pedido tem de ser obrigatoriamente aceite pela entidade patronal, no caso o ME.

Na quarta-feira passada, dia 18, o ministério entregou uma nova proposta aos sindicatos na qual deixava cair o factor tempo de serviço enquanto desempate nas colocações de professores que estejam doentes. A graduação profissional dos professores é determinada sobretudo pelo tempo de serviço. Este era o ponto mais contestado, mas para os sindicatos de professores todas as outras alterações propostas também põem em causa o direito de protecção que deve ser conferido aos docentes com patologias incapacitantes.

“Justificando com a elevada concentração de docentes em MPD em determinados concelhos do país, que, alegadamente, indiciará a utilização abusiva deste mecanismo de protecção na doença, o ME parece querer moralizar a situação da pior forma: impondo normas que deixarão sem protecção professores que dela necessitam por não poderem fazer deslocações diárias, não terem condições para assumirem a titularidade de turma(s) ou, simplesmente, não conseguirem vaga, apesar da sua situação clínica ou da situação do familiar directo a quem prestam apoio”, alertou de novo a Fenprof nesta segunda-feira.

A mobilidade por doença, só acessível aos docentes do quadro, permite que os professores fiquem colocados junto da sua casa ou do local de tratamento, quando têm patologias graves ou familiares próximos nesta situação. Actualmente são cerca de 10 mil os professores abrangidos, a maior parte deles do Norte do país.

Doença volta a ser critério principal

Na sua nova proposta, o ministério estabelece como critério principal para a colocação dos professores doentes a “titularidade de certificado multiusos e respectivo grau de incapacidade”. A que se seguem a idade e as preferências manifestadas no concurso. O chamado atestado multiusos é o documento que comprova que a pessoa tem uma incapacidade, física ou não, e em que é atribuído um grau à deficiência identificada, que é expresso em percentagem.

No seu novo documento, o ME encolhe a distância a partir da qual será permitida a mobilidade por doença a professores que pertençam aos quadros de agrupamentos e escolas não agrupadas. Em vez dos 50 quilómetros avançados no documento inicial, propõe-se que esta mobilidade só possa concretizar-se “para agrupamento de escolas ou escola não agrupada cuja sede diste mais de 25 quilómetros, medidos em linha recta, da sede do concelho em que se situa o agrupamento de escolas ou escola não agrupada em que se encontram providos”.

Outra das alterações propostas pelo ministério tem a ver com a obrigatoriedade de os professores colocados em mobilidade por doença darem pelo menos seis horas de aulas semanais, o que não se encontra previsto na legislação actual. Isto significa também que as escolas só poderão aceitar estes professores no caso de terem carga lectiva para lhes entregar.

Muitos dos docentes distribuídos pelo país são oriundos do Norte, que é líder também nas preferências dos docentes que tentam aproximar-se do seu lugar de residência por via da mobilidade por doença. Na introdução à sua proposta, o ME indica que as alterações propostas têm como objectivo, entre outros, o de mitigar, “na medida do possível, o impacto que uma distribuição muito heterogénea pode provocar nos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas”.

De acordo com Mário Nogueira, o Ministério da Educação justificou as alterações para evitar situações de fraude na atribuição da mobilidade por doença, mas o dirigente sindical afirma que a solução não pode passar por prejudicar todos aqueles que dela necessitem. Na nota divulgada nesta segunda-feira, a Fenprof reafirma que “não há outra via para dissipar as dúvidas sobre a autenticidade das situações [de mobilidade por doença] que não seja a da verificação rigorosa das mesmas”. “Se isso não acontecer e prevalecerem as pretensões do ME, então estará a ser prestado um mau serviço aos docentes com doenças incapacitantes, que podem e querem continuar a exercer a profissão, e às escolas, onde já faltam docentes de vários grupos, pois antevê-se um aumento significativo das baixas médicas”, alerta.