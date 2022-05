O bullying fez Raheem perder um dedo. A solidariedade vai dar-lhe uma prótese e apoio

Raheem Bailey tem 11 anos e, desde Setembro, quando ingressou no 2.º ciclo numa escola de Abertillery, no condado de Blaenau Gwent, no Sul do País de Gales, Reino Unido, passou a enfrentar “abusos raciais e físicos” diários. Até que, na semana passada, Raheem foi acurralado por um grupo de colegas de escola, segundo contou a mãe Shantal Bailey, que lhe começou a bater. Eventualmente, o rapaz conseguiu escapar. Na fuga, porém, o dedo anelar ficou preso enquanto saltava uma cerca e acabou por ter de ser amputado.

“Enquanto subia a cerca, o seu dedo (em que tinha um anel) foi apanhado e ficou preso, fazendo com que a pele se rasgasse e o dedo se partisse a meio. Após seis horas de cirurgia para o salvar, o que acabou por não ser bem-sucedido, o seu dedo teve de ser amputado”, descreve a mãe na página do Go Fund Me, onde exorta os internautas a ajudá-la a “conseguir-lhe um dedo protético personalizado”. Shantal Bailey pôs como meta reunir dez mil libras (11.795€), mas três dias depois a acção conta com milhares de doações que somam, à hora em que este artigo é publicado, 96.161 libras (113.477€).

Shantal Bailey já se manifestou grata, destacando o facto de, entre as doações, haver “tantas pessoas de diferentes lugares que têm sido tão generosas”. “Eu não esperava por isto, por isso estou verdadeiramente, verdadeiramente grata.”

A par das doações, Raheem Bailey recebeu ainda o apoio de várias estrelas do desporto internacional, como o boxeador profissional britânico e campeão mundial de pesos-pesados da FIB Anthony Joshua, o ponta-de-lança do Manchester United Jadon Sancho, o ex-futebolista inglês Gary Neville e o ciclista olímpico de BMX Kye Whyte. E, do outro lado do Atlântico, Raheem recebeu uma chamada especial: do basquetebolista norte-americano Gerald Green, que forjou uma carreira de enorme sucesso (e foi mesmo campeão de afundanços no All-Star da NBA) com apenas nove dedos, depois de, quando tinha mais ou menos a mesma idade de Raheem ter visto o seu dedo anelar direito amputado, depois de o anel que usava ter ficado preso num prego.

Entretanto, a escola de Raheem está encerrada esta segunda-feira. “Todos os campus da Comunidade de Ensino de Abertillery serão encerrados por razões de saúde e segurança”, informou a Câmara Municipal do Condado de Blaenau Gwent, adiantando que a escola estava a trabalhar com a Polícia de Gwent para descobrir o que aconteceu, tendo as autoridades alertado para como o interesse mediático sobre o caso poderá prejudicar o curso das investigações. “Desde que recebemos este relatório, na quarta-feira, 18 de Maio, tem havido um interesse e cobertura significativos. Exorto as pessoas a reflectirem sobre o impacto que as suas publicações nas redes sociais e comentários podem ter sobre os afectados”, observou a superintendente Vicki Townsend, citada pela Sky News.

O caso foi já comentado pelo secretário de Estado britânico da Educação, Nadhim Zahawi, que catalogou o incidente como “repugnante”. Já o Governo galês emitiu um comunicado em que condena “o bullying e o assédio racial sob qualquer forma”. “Esperamos que as alegações e os incidentes de bullying e racismo sejam totalmente investigados pelas escolas, com a tomada de medidas adequadas para tratar do assunto e impedir que ocorram mais casos.”