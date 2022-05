“Não contribui para o isolamento da Rússia Macron e Olaf Scholz estarem a falar com Putin ao telefone”

Marcos Perestrello, presidente da Comissão Parlamentar de Defesa, chegou a ser número 2 de António Costa na Câmara de Lisboa. O deputado socialista foi o convidado do “Interesse Público” a que pode assistir no site do PÚBLICO. Esteve esta semana, esteve em Lviv, onde reuniu com deputados ucranianos, enquanto presidente da subcomissão de parcerias da Assembleia Parlamentar da NATO.