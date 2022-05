Belenenses ganha nova vida e infra-estruturas ao acolher campus do British School of Lisbon

A escola vai construir o seu segundo campus nos terrenos dos “azuis” do Restelo. O investimento é de 30 milhões de euros e vai integrar a renovação do parque desportivo do clube.

Um novo projecto poderá mudar radicalmente a zona do Restelo junto ao topo norte do estádio do Clube de Futebol “Os Belenenses”. A British School of Lisbon (BSL) apresentou nesta sexta-feira o projecto que tem para o seu segundo campus, que diz ser de “última geração”, na sequência de um acordo inédito com o clube que neste momento disputa o Campeonato de Portugal. O investimento nos terrenos do clube está orçamentado em 30 milhões de euros e a agremiação receberá cerca de 200 mil euros por ano, segundo revelou ao PÚBLICO o presidente dos “azuis” do Restelo.