Incêndios: 30 concelhos de seis distritos do continente em risco muito elevado

Trinta concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro apresentam esta quinta-feira um risco muito elevado de incêndio, estando previsto um agravamento para os próximos dias, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou também mais de 50 concelhos de Faro, Beja, Lisboa, Santarém, Leiria, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Vila Real, Viseu e Bragança em risco elevado.

O risco de incêndio vai manter-se elevado em algumas regiões do continente pelo menos até segunda-feira devido à previsão de tempo quente.

Este risco, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê a partir desta quinta-feira e até domingo tempo quente em Portugal continental, fazendo aumentar o perigo de incêndio, apresentando valores mais elevados no interior Norte e Centro e no Algarve.

Em comunicado, o Instituto adianta que o estado do tempo nos próximos dias será condicionado por uma massa de ar quente associada a uma corrente de sul, resultando num aumento gradual de temperatura até sábado.

“Nesta circulação ocorrerá também o transporte de poeiras do norte de África, em níveis médios e altos da troposfera, que deverá afectar o território nos dias 20 e 21 [sexta-feira e sábado], com possibilidade de redução de visibilidade”, adverte o IPMA.

Sábado será, segundo o IPMA, o dia mais quente com temperaturas a variar entre os 25 e os 35 graus Celsius na generalidade do território e pontualmente poderão atingir-se valores de 35 a 38 graus nas regiões dos vales do Guadiana, Tejo e do Douro.

De acordo com o IPMA, estes valores da temperatura estão acima do normal para esta época do ano na ordem dos três a dez graus.

No que diz respeito às temperaturas mínimas, vão manter-se elevadas nas regiões do Sul e do interior Norte e Centro na ordem dos 18 aos 21 graus.

O IPMA adianta também que devido à aproximação de uma depressão à Península Ibérica a partir de sábado, há condições para instabilidade, em especial nas regiões do Norte e Centro, com a possibilidade de ocorrência de aguaceiros, por vezes acompanhados de trovoada, e que em alguns locais poderá ser trovoada seca.

Para domingo, a previsão aponta para uma descida significativa da temperatura máxima.