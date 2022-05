Temperaturas vão chegar aos 38ºC, mas descem de forma abrupta no domingo. Vêm aí mais poeiras do Sara

Há várias zonas de Portugal que registarão temperaturas superiores a 30 graus Celsius até sábado. Calor afecta sul da Europa e continua intenso no Paquistão e Índia. Temperaturas elevadas têm impacto na saúde humana e tornar-se-ão mais frequentes com as alterações climáticas.

Nos próximos dias, a temperatura será como uma montanha-russa: vai subindo gradualmente até sábado, o dia mais quente, e depois haverá uma “descida acentuada”. Em Setúbal, por exemplo, de acordo com as previsões a temperatura máxima passará de 38 graus Celsius na sexta-feira para 24ºC no domingo. Além disso, espera-se um novo fenómeno de poeiras vindas do deserto do Sara, mais visível na sexta-feira e na manhã de sábado. No entanto, serão menos intensas do que em Março.

Estes valores de temperaturas “são muito elevados” em relação às temperaturas normais para a época, explica a meteorologista Madalena Rodrigues, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Esta subida de temperatura é causada pela circulação de “ar quente e seco que vem desde o norte de África até à Península Ibérica”, refere, adiantando que esta é também uma das razões para a previsão de temperaturas elevadas noutros países do sul da Europa, como Espanha e França.

“As temperaturas mínimas também vão subir”, acrescenta a meteorologista, reforçando que no domingo haverá uma “descida acentuada dos valores da temperatura, em especial da máxima”. O risco de incêndios até 22 de Maio será mais elevado, alerta o IPMA.

A circulação de ar que vem do norte de África para Portugal fará também com que haja um novo fenómeno de poeiras do Sara em suspensão, ainda que previsivelmente seja menos intenso do que o que foi sentido em Março, e que fez com que o céu ficasse com uma cor diferente do habitual. “Não se espera que seja com as dimensões daquele que ficou na memória de muita gente”, diz Madalena Rodrigues, admitindo algum efeito de “redução de visibilidade”.

O fenómeno acontecerá na sexta-feira e no sábado de manhã e pode haver efeitos na saúde. Por isso, as crianças, idosos, pessoas com problemas respiratórios crónicos (como asma) ou com problemas cardiovasculares deverão ter mais cuidado com estas poeiras, tentando ficar no interior de edifícios, com as janelas fechadas.

Quão quentes serão os próximos dias?

A temperatura vai aumentar de forma gradual a partir desta quinta-feira, e na sexta já se notará temperaturas elevadas em vários concelhos de Portugal continental: Setúbal terá uma temperatura máxima de 38ºC (e 15ºC de mínima); Beja terá uma temperatura máxima de 37 graus Celsius (e 17ºC de mínima); e, em Évora, a temperatura máxima é de 36ºC (e 16ºC de mínima).

No litoral norte as temperaturas máximas serão as mais baixas do continente na sexta-feira: para Aveiro e Porto estão previstos 26ºC de temperatura máxima. Já Braga, Vila Real, Coimbra e Viseu rondarão os 32ºC, assim como Sagres e Faro. Para Lisboa estão previstos 33ºC de máxima e 17ºC de mínima. Os distritos de Évora e Beja registarão temperaturas máximas superiores a 30ºC já a partir desta quarta-feira.

Nas ilhas, as temperaturas serão mais amenas nestes dias: o arquipélago da Madeira registará um máximo de 23ºC e uma temperatura mínima de 17ºC nesta sexta-feira e o arquipélago dos Açores terá chuva no grupo central e ocidental, com temperaturas máximas a rondar os 20 graus Celsius e as mínimas a 13ºC.

A meteorologista Madalena Rodrigues diz que sábado será “o dia mais quente” em alguns destes locais, ainda que no Norte e Centro possam surgir “instabilidades” e possibilidade de aguaceiros e trovoada. No sábado, os termómetros vão registar 36ºC em Castelo Branco e Santarém, 35ºC em Bragança, 34ºC em Coimbra, Leiria, Portalegre e Vila Real; 33ºC em Viseu, 31ºC em Aveiro, 29ºC na Guarda e no Porto. Há quatro distritos que terão temperaturas mais baixas no sábado do que na sexta-feira: 34ºC em Évora (34ºC), Setúbal (30ºC), Lisboa (30ºC) e Faro (27ºC).

Segundo uma nota divulgada no site do IPMA referente à previsão mensal, prevêem-se temperaturas médias mensais com “valores acima do normal para todo o território nas semanas de 16 de Maio a 22 de Maio e de 23 de Maio a 29 de Maio”. De 30 de Maio a 12 de Junho, também estão previstas temperaturas acima do normal nas regiões do interior Norte e do Centro.

Sabia que… … só é tecnicamente uma “onda de calor” quando a temperatura máxima diária é superior em cinco graus Celsius ao valor médio no período de referência durante, pelo menos, seis dias consecutivos?

Calor no sul da Europa, Índia e Paquistão

Esta semana, registar-se-ão ainda temperaturas elevadas em várias partes da Europa Ocidental. Na sexta-feira, em Espanha, há zonas que terão temperaturas máximas de 40ºC, como Sevilha ou Mérida. Também em França há regiões onde estão previstas máximas superiores a 30ºC, sobretudo no sul do país (como Toulouse, que terá 33ºC ou Bordéus, com 32ºC).

Além da Europa, certas partes da Índia e do Paquistão estão a enfrentar vagas de calor excessivo desde Março, com temperaturas superiores a 50ºC – há até pássaros que estão a cair do céu por causa do calor. Esta onda de temperaturas extremas está também a causar falhas de energia, incêndios, impactos no cultivo de frutas, legumes e cereais e alterações nos calendários escolares.

150 mil pessoas morreram na Europa nos últimos 50 anos devido a fenómenos meteorológicos extremos

O Met Office, serviço nacional de meteorologia do Reino Unido, avisa que a onda de calor que no noroeste da Índia e no Paquistão passará a acontecer com muito mais frequência (é 100 vezes mais provável) devido às alterações climáticas. Sem estas mudanças no clima, seria de esperar que estas temperaturas só fossem atingidas a cada 312 anos.

Apesar deste anunciado aumento de temperaturas, não é a primeira vez que este fenómeno acontece nesta região. Em Abril e Maio de 2010, foram quebrados os recordes de temperaturas médias mais elevadas desde os anos 1900. Agora, é preciso esperar até ao final do mês para saber se esta vaga de calor está a ser mais severa do que a de 2010. No domingo, registaram-se 51 graus Celsius no Paquistão. “Estamos a viver num inferno”, desabafou um habitante paquistanês ao jornal britânico The Guardian.

Perigos do calor para a saúde

Não é novidade que as temperaturas elevadas podem ter efeitos nefastos na saúde. Uma nota publicada esta quarta-feira pela Organização Mundial da Saúde (OMS) reforça esta ideia e deixa claro que as alterações climáticas deixarão a população mais exposta a ondas de calor. Os serviços meteorológicos europeus também já alertam que os Verões se vão tornar mais quentes e secos. Assim, diz a OMS, há que tomar medidas para evitar impactos mais severos na saúde.

Dicas para enfrentar o calor, segundo a OMS: Manter a casa fresca ao fechar os estores e cortinas durante o dia e ao permitir a entrada de ar mais fresco durante a noite;

Ficar fora do calor e do sol sobretudo durante as horas de maior calor e não fazer grandes esforços físicos em locais quentes;

Manter-se à sombra e evitar deixar crianças e animais em veículos fechados;

Manter-se hidratado, usar roupas mais largas, tomar duches de água fria;

Verificar como estão pessoas próximas. Se alguém estiver tonto, ansioso, com muita sede e dores de cabeça, o melhor é procurar ajuda. O mesmo se tiver espasmos musculares dolorosos durante mais do que uma hora. Se estiver inconsciente ou com a pele quente e seca e com delírios ou convulsões, é preciso chamar uma ambulância de imediato.

Os dados mostram que, nos últimos 50 anos, quase 150 mil pessoas na Europa morreram devido a fenómenos meteorológicos extremos – que além de altas temperaturas incluem ainda temperaturas mais baixas, inundações e tempestades. Ainda assim, 93% destas pessoas morreram por causa de temperaturas extremas, ou muito altas ou muito baixas.

Segundo a OMS, as temperaturas elevadas afectam sobretudo pessoas mais velhas e bebés e crianças, assim como pessoas com problemas de saúde e que tenham de trabalhar no exterior. O calor pode levar a problemas causados pela insolação ou golpes de calor.

Também no relatório do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC) publicado em Fevereiro diz-se que as mudanças no clima e o aumento de pessoas que vivem em cidades podem deixar estas populações mais vulneráveis a ondas de calor e a cheias. É preciso tomar medidas de prevenção e resposta para situações de “calor extremo”. Além do perigo para a saúde, o aquecimento global e o constante aumento de temperaturas poderá também causar um maior risco de incêndios florestais.