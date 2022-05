Covid-19: Portugal é o segundo país do mundo com mais mortes diárias mas com quase cinco vezes mais casos que o terceiro

Portugal é o país da União Europeia (UE) com mais novos casos diários de infecção por SARS-CoV-2 por milhão de habitantes nos últimos sete dias e o segundo do mundo com mais mortes diárias associadas à doença, segundo os dados do site estatístico Our World in Data relativos a terça-feira (últimos indicadores disponíveis​ para Portugal).

Em relação ao número de novas mortes diárias atribuídas à covid-19 por milhão de habitantes numa média a sete dias, Portugal está na linha da frente da União Europeia, com uma média de 2,29 óbitos por milhão de habitantes nos últimos sete dias. Seguem-se a Grécia (com 2,19 mortes diárias a sete dias e 423 casos por milhão), o Reino Unido (fora da UE) com 2,07 e 129 casos e Itália com 1,83 óbitos em 549 casos por milhão de habitantes a 7 dias. Portugal tem neste momento uma média a 7 dias de 2019 casos por milhão de habitantes.

A nível mundial, e considerando apenas países ou territórios com mais de 500 mil habitantes, a Nova Zelândia é o país com a maior média neste indicador (3,09), seguido por Portugal, Grécia (2,19), Reino Unido (2,07) e Itália (1,82).

A média na União Europeia de novas mortes é de 1,27 novas mortes diárias com covid-19 e a mundial é de 0,2.

Já na incidência a nível europeu, com uma média diária de 2019 novos casos por milhão de habitantes, Portugal está na frente, seguido do Luxemburgo (680), Irlanda (636), Alemanha (606) e Itália (549). A nível mundial, Portugal é o terceiro país com mais novos casos por milhão de habitantes, atrás da Taiwan (2681) e Austrália (2037).

A média diária da União Europeia neste indicador está em 397 novos casos, enquanto a mundial está em 71.

Apesar do cenário em que Portugal lidera no que toca a infecções e mortes, esses indicadores já apresentaram valores bem superiores no passado – por exemplo, em Fevereiro de 2021, Portugal registava um pico de mortes por covid-19, com uma média de 28,61 novos óbitos diários, por milhão de habitantes.

Já a incidência registou o valor mais alto em Portugal a 28 de Janeiro deste ano, com 5468 novos casos diários por milhão de habitantes nos sete dias anteriores.

A taxa de letalidade (relação entre o total de mortes e o total de contágios) por covid-19 em Portugal é agora também mais reduzida, situando-se em 0,22%, do que foi ao longo dos mais de dois anos de pandemia no país. Este indicador chegou a registar o valor de 4,13% em Janeiro de 2021. O cenário mais preocupante é mesmo nos idosos acima de 80 anos, que está agora em 3,38%, um valor alto em relação aos últimos meses, mas ainda assim abaixo do de Janeiro de 2021, quando se situava em 34,3%.

Também a nível de internamentos por covid-19, os hospitais do país continuam abaixo das linhas vermelhas definidas, com 1494 doentes hospitalizados em Portugal continental (dados em relação ao fim do dia de terça-feira). Desses, 85 estão em unidades de cuidados intensivos, o que representa 36% da capacidade, tendo em conta a linha vermelha de 235, como referiu esta quarta-feira o matemático Carlos Antunes ao PÚBLICO.