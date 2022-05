94% dos óbitos por covid-19 são em pessoas com mais de 70 anos

Óbitos por covid-19 reflectem elevada circulação do vírus, a crescer nas faixas etárias mais velhas. Portugal com excesso de mortalidade por todas as causas, com contributo “significativo” da covid-19.

As mortes por covid-19 continuam a ser mais representativas nas pessoas mais velhas, como acontece desde o início da pandemia, e regista-se actualmente uma tendência crescente nos óbitos pela doença – algo que está a afectar a mortalidade por todas as causas, que já regista um excesso em relação ao número esperado para esta época do ano. De acordo com os dados recolhidos pelo matemático Carlos Antunes, até ao final desta terça-feira, no grupo de pessoas com 70 anos ou mais verificaram-se 179 óbitos acumulados nos últimos sete dias (94% do total de 191 mortes).