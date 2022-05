“A responsabilidade da gestão de faixas de combustível era minha”, admite ex-autarca de Pedrógão

No primeiro dia das alegações finais do julgamento para apurar responsabilidades pelas vítimas nos incêndios de Pedrógão Grande, ex-autarca disse que não delegou funções.

O ex-presidente da Câmara Municipal de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, assumiu, nesta quarta-feira, no Tribunal de Leiria, que a responsabilidade por gerir as faixas de gestão de combustíveis era sua.

No dia de arranque das alegações finais do julgamento para apurar as responsabilidades sobre as vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande, Valdemar Alves pediu para fazer uma declaração antes da intervenção da procuradora do Ministério Público (MP), Ana Mexia, que deverá preencher esta sessão inicial.

O ex-autarca pediu para esclarecer o que tinha dito antes de o julgamento arrancar, em sede de inquérito: “Com essas declarações não quis atribuir qualquer responsabilidade fosse a quem fosse sobre a gestão das faixas de combustível.” “A responsabilidade era minha”, afirmou, sublinhando que não a delegou “em ninguém, nem formalmente, nem informalmente”.

A questão da gestão de faixa de combustíveis está sob a lupa do Ministério Público neste julgamento, uma vez que a ausência da limpeza das bermas de estrada teve influência no elevado número de vítimas mortais que resultaram dos incêndios que começaram a 17 de Junho de 2017. O MP contabiliza 63 mortos.

As alegações finais arrancaram à terceira tentativa, depois de dois adiamentos por indisponibilidade de um dos membros do colectivo de juízes. A primeira sessão estava marcada inicialmente para dia 4 de Maio, mas um teste positivo à covid-19 de um dos magistrados levou a que a sessão durasse apenas alguns minutos. Com nova data apontada para 11 de Maio, o início das alegações finais conheceu novo adiamento, desta vez por morte da mãe de um dos juízes.

Entre autarcas, bombeiros e funcionários da EDP e REN, o processo que procura apurar as responsabilidades pelas mortes nos incêndios de Pedrógão Grande, de Junho de 2017, conta com 11 acusados de crimes de homicídio por negligência e ofensa à integridade física por negligência.

No julgamento que teve início em 24 de Maio de 2021, é arguido o ex-presidente da Câmara Municipal de Pedrógão Grande, Valdemar Alves (já condenado em primeira instância num outro processo relacionado com os incêndios de Pedrógão Grande, sobre a reconstrução indevida de casas), o seu ex-vice-presidente, José Graça, a então responsável pelo gabinete florestal da autarquia, Margarida Gonçalves e o ainda presidente do município de Figueiró dos Vinhos, Jorge Abreu.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande, Augusto Arnaut, está também sentado no banco dos réus, bem como três funcionários da Ascendi (José Revés, Ugo Berardinelli e Rogério Mota) e dois funcionários da antiga EDP Distribuição (agora com o nome E-Redes), José Geria e Casimiro Pedro.