Protecção de Dados pede mais dados sobre as 92 câmaras que a PSP quer instalar no Palácio de Belém

Em causa estão dúvidas sobre a privacidade, a subcontratação de uma empresa de manutenção, a segurança do sistema e a auditabilidade do tratamento dos dados pessoais.

Cinco meses depois de a PSP ter submetido um pedido de parecer sobre a implementação de um sistema de videovigilância no Palácio de Belém, a Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD) diz não ter informação suficiente para verificar se as 92 câmaras de videovigilância que a PSP quer instalar na residência do Presidente cumprem a lei. No parecer emitido esta quarta-feira, a que o PÚBLICO teve acesso, a comissão questiona se o sistema proposto salvaguarda a privacidade, recorre a subcontratação e garante não só a segurança, como a auditabilidade do tratamento dos dados pessoais registados.