Mariupol foi “isco para impedir avanços russos”

Cumprida a “missão de combate”, Kiev ordenou a rendição dos militares que defendiam Mariupol. Durante onze semanas, a fábrica Azovstal foi um “isco” para as tropas russas e permitiu à Ucrânia reorganizar-se, pedir ajuda e acumular reservas. Neste P24 ouvimos o investigador do Instituto Português de Relações Internacionais, Pedro Ponte e Sousa, sobre o papel decisivo de Mariupol no curso da guerra.

