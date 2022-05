Ucrânia cede controlo da Azovstal: "Precisamos dos nossos heróis vivos", diz Zelensky

Foram retirados 264 militares da siderurgia da Azovstal durante a noite desta segunda-feira, ao fim de 82 dias de ataques. O controlo da cidade de Mariupol passa assim para as mãos dos russos e a Ucrânia a perde o seu último bastião na cidade.

De acordo com a vice-ministra da Defesa, Anna Maliar, 53 soldados feridos com gravidade foram transportados para um hospital na cidade de Novoazovsk, actualmente controlada pelos russos e mais de 200 militares foram encaminhados para Olenivka. Vai ter lugar um “processo de troca” de prisioneiros com a Rússia, para garantir que todos chegam a casa. Mas o parlamento russo já veio dizer que está a analisar a hipótese de proibir a troca.

