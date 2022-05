Raro, exótico, até bizarro: Coimbra abre o seu gabinete de curiosidades com mais de 4000 peças

“Não há etiquetas, não há legendas, não há sequer um percurso lógico”. São milhares de peças que conseguem levar o visitante a vivenciar o que poderia sentir ao entrar num gabinete de curiosidades do século XVIII. Uma nova proposta do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra. O gabinete é inagurado esta quarta-feira, Dia Internacional dos Museus.

Entramos duplamente às escuras. As luzes estão complemente apagadas e, verdade seja dita, nunca tínhamos estado num gabinete de curiosidades – mais à frente, viríamos a perceber que a falha não era grande, dada a raridade do local onde nos tínhamos metido. À medida que a iluminação vai revelando os pormenores da sala, prendemos os olhos nas vitrines e também no tecto, com pena de não sermos uma criança de quatro anos e de nos ser garantido o direito de fazer perguntas em catadupa. Como é que este crocodilo veio aqui parar? Onde foi encontrada a cobra de duas cabeças? Que osso é este? Porque é que este burro tem seis patas? E ainda que optemos por conter o desejo de questionar, aproveitamos a sensação de êxtase que nos é oferecida naquela sala do Colégio de Jesus, na Alta de Coimbra. Bem-vindos ao novíssimo Gabinete de Curiosidades do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra – é inaugurado esta quarta-feira, Dia Internacional dos Museus.