A maior bolha especulativa da história da humanidade em risco?

Na prática, a generalidade dessas plataformas são bancos não regulados pelos supervisores bancários e, em muitos casos, com níveis de capitais, de liquidez e de ativos insuficientes.

Na sequência da criação da Bitcoin em 2008, foram desenvolvidas várias criptomoedas, que se baseiam no princípio de escassez artificial, uma vez que é definido um limite máximo à quantidade de unidades dessas criptomoedas que podem ser criadas. Logo, se a quantidade procurada por Bitcoins aumentar, como aumentou nos últimos anos, então a Bitcoin e outras moedas com arquitetura similar teriam tendência a apreciar-se face a moedas como o dólar. No caso das Bitcoins a quantidade oferecida está limitada a um máximo de cerca de 21 milhões de unidades.