Culpa e altruísmo: modo de usar

O mote de Os Filhos, quando estreou, em 2016, era o desastre na central nuclear de Fukushima, no Japão, cinco anos antes, e, claro, as eventuais lições que ainda sobravam da tragédia de Chernobyl, umas décadas atrás. Meia dúzia de anos depois, com a central nuclear ucraniana ocupada por tropas russas e Putin ameaçando o mundo com a possibilidade de um Inverno nuclear como nunca se viu, é tentador ver na peça uma diatribe contra o nuclear particularmente actual. Desenganem-se. As três personagens em cena estão ali ajustando contas com a culpa e a necessidade do sacrifício como possibilidade de redenção – o que serve bem para uma geração se olhar ao espelho quando outra olha para ela com desconfiança.