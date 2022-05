Universidade Europeia investe 85 milhões e constrói novo campus em Lisboa

O maior investimento dos últimos anos no ensino superior nacional será privado. O fundo Permira, com sede no Reino Unido, que desde 2019 é proprietário da Universidade Europeia, promete investir 85 milhões de euros, num período de cinco anos, para “transformar” a instituição que funciona em Lisboa e no Porto. “É um plano muito ambicioso”, acredita a reitora Hélia Gonçalves Pereira.