Russos tentam atacar Festival da Eurovisão mas falham

As autoridades italianas anunciaram este domingo que conseguiram repelir um ataque de grupos de piratas informáticos russos ao Festival Eurovisão da Canção, cuja final decorreu ontem e foi vencida pela Ucrânia, com a canção Stefania, interpretada pela Kalush Orchestra.

“Técnicos e polícias especializados do Centro Nacional de Protecção contra os Delitos Informáticos a Infra-estruturas Críticas da polícia conseguiram neutralizar ciberataques do colectivo Killnet e o seu braço Legion”, afirmou a polícia num comunicado divulgado pela agência de notícias italiana ANSA.

Segundo o comunicado, os agentes agiram a partir da informação obtida através de canais no Telegram do grupo pró-russo e de análise a “dados relativos a direcções de IP comprometidas” e, com isso, conseguiram que os ataques fossem “mitigados e repelidos”.

O grupo Killnet tinha reivindicado, na quarta-feira, a responsabilidade no ataque contra os sistemas informáticos do Senado e do Ministério da Defesa italianos, que tentaram paralisar através de uma avalancha de pedidos. Ao mesmo tempo ameaçara atacar o sistema de votação online do festival com “10 mil milhões de pedidos” e manipulação dos resultados “dando votos a um qualquer país”.

A Forbes, citando especialistas da Cyjax, empresa especializada em protecção contra ataques cibernéticos a informações críticas, afirma que o Killnet surgiu pela primeira vez em Março, logo a seguir à invasão russa da Ucrânia.

O grupo parecia ter como intenção evitar a vitória da Kalush Orchestra, que era favorita, e terá estado por trás das dificuldades sentidas no princípio da votação. Diz a polícia que houve ataques na primeira meia-final, em que concorria a canção ucraniana (e a portuguesa), e na final. Mas, no fim, os hackers não conseguiram travar o avanço da Balush Orchestra para a final e a consequente consagração como vencedor da Eurovisão 2022.