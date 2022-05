A Ucrânia ganhou a Eurovisão

Stefania, da Kalush Orchestra, é a canção vencedora da 66ª edição do Festival Eurovisão da Canção. A canção ucraniana era a favorita à vitória e acabou por conseguir ficar no primeiro lugar na final que decorreu este sábado à noite, em directo de Turim, uma cerimónia apresentada por Mika e Laura Pausini, que cantaram durante a cerimónia, bem como Alessandro Cattelan.

Foi a terceira vez que a Ucrânia ganhou, tendo ganhado anteriormente em 2004 e 2016, mas não foi uma vitória certa ao longo da noite: a canção teve 439 pontos do voto popular, mas tinha tido apenas 192 pontos do júri, tendo ficado SPACE MAN, de Sam Ryder, o segundo lugar final, no topo da tabela do voto do júri especializado internacional, com 283 pontos. Até ao último segundo, não se sabia se seria Ucrânia, o Reino Unido ou Espanha, na voz de Chanel e a sua SloMo, que estava em segundo lugar da renhida votação do júri, a ganhar.

Portugal, representado por saudade, saudade, na voz de MARO, acompanhada por Beatriz Pessoa, Beatriz Fonseca, Carolina Leite, Diana Castro e Milhanas ficou em quinto lugar do voto do júri profissional, com 171 pontos, e teve 36 pontos do voto popular, totalizando 207. “Artista incrível, canção incrível”, comentou Laura Pausini, uma das apresentadoras, ao anunciar os pontos finais. Acabou por ficar em nono lugar.

A Kalush Orchestra é um projecto paralelo do grupo de rap Kalush dedicado a uma mistura de música folclórica e tradicional ucraniana com hip-hop. A canção folk-rap cantada totalmente em ucraniano é sobre uma mãe e tem uma sopilka, um tipo de flauta ucraniano, em proeminência. O grupo não foi o vencedor do festival ucraniano que decide a concorrente à Eurovisão, mas Alina Pash, que tinha ganhado a hipótese de participar, retirou-se por uma polémica sobre uma ida sua à Rússia (país que não participou na competição este ano, tendo sido impedido em Fevereiro, após ter invadido à Ucrânia).

A Alemanha, representada por Rockstars, de Malik Harris, teve zero pontos do júri profissional, seis do voto popular, enquanto a Suíça, com Boys do Cry, de Marius Bear, teve zero pontos do voto popular, 78 do voto do júri profissional.