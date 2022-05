CDU melhora resultado na Renânia do Norte-Vestefália mas deixa de ter maioria para governar com os liberais

O mau resultado dos liberais nas eleições do maior estado da Alemanha torna os Verdes imprescindíveis para governar, apontam as sondagens à boca das urnas.

Christian Lindner, o ministro das Finanças alemão e líder do Partido Democrático Liberal (FDP), chamou-lhe uma “derrota desastrosa” ao resultado alcançado pelo seu partido nas eleições para o governo do maior estado da Alemanha, a Renânia do Norte-Vestefália. A confirmar-se os 5,5% que lhe dava a sondagem da Infratest dimap para o primeiro canal da televisão alemã (ARD) à boca das urnas, o FDP deixa os conservadores da União Democrata Cristã (CDU) sem possibilidade de renovar o governo dos últimos cinco anos, mesmo quando estes terão obtido uma vitória bem mais sólida do que se esperava.

A confirmar-se os resultados, a CDU obteve 35,7% dos votos, o que representa uma subida em relação a 2017 e uma diferença bem maior do que apontavam as sondagens. Os sociais-democratas (SPD) do chanceler Olaf Scholz terão tido até um resultado, 26,7%, que não só está longe das previsões, como representa uma descida acentuada em relação à votação de 2017, em que conseguiram 31,2% e perderam o seu bastião.

Com a queda de 7%, o FDP transforma o partido dos Verdes (com quem está coligado no Governo federal que é liderado pelo SPD) no fiel da balança para formar governo no estado. O partido do vice-chanceler Robert Habeck e da ministra dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, não só superou os liberais como o terceiro maior partido no estado, como foi dos que mais subiu, quase triplicando a sua percentagem de 2017, chegando a 18,1%.

“A Renânia do Norte-Vestefália envia sempre um sinal importante para a política federal”, tinha afirmado, antes da eleição, o director-executivo da Infrates dimap, Nico Siegel, citado pela Reuters.

O líder do governo do estado, Hendrik Wüst, afirmou que pretende continuar no cargo, depois do resultado deste domingo. “A CDU na Renânia do Norte-Vestefália ganhou claramente esta eleição”, disse, citado pela ARD. “As pessoas claramente tornaram-nas a força mais forte. E esse é um mandato para formar e liderar o futuro governo.”