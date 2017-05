CDU de Merkel consegue vitória surpresa em bastião social-democrata

A CDU da chanceler Angela Merkel venceu as eleições que estão a ser classificadas na imprensa alemã como o “ensaio geral” para as legislativas de Setembro, no estado federado da Renânia do Norte-Vestefália, com os resultados preliminares a dar à CDU 34,5% contra 30,5% do SPD da governadora do estado, Hannelore Kraft, no poder em coligação com os Verdes.

Com as sondagens do final da campanha a apontar para um empate técnico, a vitória, clara, dos conservadores é um rude golpe para os sociais-democratas, que perdem um importante bastião, em que governaram durante a maior parte do tempo do pós-guerra. Kraft, que era vista como uma estrela do SPD, anunciou imediatamente a sua demissão.

O estado federado (Land) é relevante por ser o mais populoso do país e esta eleição assumiu também importância especial por ser a última num estado federado antes da eleição nacional. É ainda a terceira vitória da CDU em eleições num Land este ano, depois de se ter conseguido manter no poder no Sarre, e de derrotar o SPD em Schleswig-Holstein.

Ouvido antes do fecho das urnas, e sem conhecer os resultados, o professor de ciência política da Universidade Livre de Berlim, Oskar Niedermayer, comentava à agência de notícias alemã DPA que uma derrota no estado teria um grande significado para os sociais-democratas: “Martin Schulz poderia enterrar as suas esperanças de ser chanceler”. Para o especialista, “a mensagem seria clara: vermelho-verde [SPD-Verdes] é rejeitado, e isso não quer dizer nada de bom para o SPD”, defendeu.

Para as eleições de Setembro, os partidos esperam quebrar a grande coligação entre CDU e SPD, que ao concentrar no poder numa grande maioria e deixar pouca oposição, abre espaço a maior contestação de partidos como a Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema-direita.

O SPD vinha a sonhar com a hipótese de conseguir a chanceleria desde que em Janeiro escolheu, de modo surpreendente, o antigo presidente do Parlamento Europeu Martin Schulz como candidato. Mas após uma subida-relâmpago nas sondagens, conhecida como “o efeito Schulz”, parece que o entusiasmo se dissipou e a CDU tem vindo a ganhar terreno, estando já com 10 pontos percentuais de diferença em relação ao SPD (37% contra 27%).

Quanto aos outros partidos, a eleição da Renânia do Norte-Vestefália também dá esperança aos Liberais (FDP), que aparecem com 12% – após participar no Governo de Merkel (2009-2013) o partido não conseguiu nas últimas eleições, pela primeira vez, entrar no Parlamento, ficando abaixo da fasquia de 5% exigida para representação parlamentar na Alemanha. A nível nacional, as sondagens dão ao FDP 6%.

A questão que os resultados preliminares deixavam em aberto era se a CDU e o FDP conseguiriam a maioria necessária para governar em conjunto no estado. A nível nacional, os Verdes têm-se apresentado como um partido que pode participar em qualquer coligação – poderiam ser uma hipótese para parceiros de coligação com a CDU que incluísse ou não os liberais (dependente sobretudo de se estes conseguem ou não entrar no Parlamento).

Os Verdes foram, no entanto, castigados neste Land com 6% (menos do que os 8% da última sondagem nacional), e a Alternativa para a Alemanha parece continuar a sua tendência descendente com 7,7% nesta votação (sensivelmente o mesmo que lhe tem sido atribuído nas últimas sondagens a nível nacional, 8%).

Die Linke (A Esquerda) obteve este domingo 5%, estando assim mesmo no limite de entrar no parlamento do estado federado, em Düsseldorf. Nas sondagens nacionais para as legislativas é no entanto o terceiro partido, com 10% das intenções de voto.

