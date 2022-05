Nesta exposição, as fachadas têm caras e mostram o lado “alegre e louco” da arquitectura

E se uma fachada não for só uma fachada? E se uma coluna for antes uma perna ou uma janela um olho? É esta ideia de subversão que impera na mais recente exposição de Lera Samovich. Fronts and Faces é inaugurada no sábado, 14 de Maio, na galeria de arquitectura da Circo de Ideias. Cada colagem tem uma personalidade e cada fachada pode ser lida de forma diferente. Se uma silhueta se parece com um gato, um robô ou simplesmente uma casa, dependerá de quem a vê.

A arquitecta por detrás de Fronts and Faces conta ao P3 que a exposição começou a nascer há cerca de um ano, de forma quase acidental: “Estava a fazer um tipo diferente de colagens e fiquei com muitos restos e pedaços de papel na mesa. E comecei, literalmente, a juntá-los em fachadas, porque enquanto arquitecta foi a primeira coisa que me surgiu. A primeira colagem aconteceu quase como um acidente com fragmentos que tinham ficado da anterior, e depois continuei a fazer este exercício.”

Samovich serviu-se do mote “o exagero é favorecido, as simetrias são quebradas” para dar forma a Fronts and Faces. A criadora da colecção explica: “Estou interessada em introduzir uma janela que é demasiado grande ou uma coluna que é demasiado alta. Este exagero é necessário para introduzir este tipo de personagens bizarras de que estou à procura. Para mim, tem de ser tanto anormal quanto possível.” No entanto, as noções de arquitectura não se perdem por completo entre as experiências e as inovações. “Para mim, este exercício ainda se relaciona muito com arquitectura”, admite.

A arquitecta russa, que trabalha desde 2014 no Fala Atelier, reconhece que a sua exposição pode desencadear várias interpretações e revela-se curiosa com o feedback que irá receber: “Eu posso ver de uma forma muito estreita uma fachada que se parece com um gato, mas para outra pessoa é algo completamente diferente. Mas isso é exactamente o que eu gosto. Fica sempre um pouco aberto à interpretação.” Lera Samovich acrescenta que Fronts and Faces permite um contacto diferente com a arquitectura e mostra um lado mais “alegre e louco” da arte.

A inauguração da exposição contará com a presença e a apresentação de Ahmed Belkhodja, um dos fundadores do Fala Atelier. Além da exposição, vão decorrer também dois workshops de colagem orientados pela artista: o primeiro direccionado a crianças entre os 8 e os 13 anos, no dia 21 de Maio, cujas inscrições já estão abertas, e outro para estudantes universitários, no dia 25 de Junho.

As colagens vão estar disponíveis para venda na livraria e loja online da Circo de Ideias.