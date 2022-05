Príncipe herdeiro dos Emirados assume a presidência do homem que se tornou um edifício

O Conselho Federal Supremo dos Emirados Árabes Unidos escolheu este sábado o príncipe herdeiro Mohamed bin Zayed Al Nahyan comonovo Presidente do país, depois da morte na sexta-feira do seu meio-irmão, Khalifa bin Zayed, aos 73 anos.

“Mohamed bin Zayed é a sombra de Khalifa e a sua extensão em nós. Damos-lhe as felicitações, juramos-lhe lealdade e o nosso povo jura-lhe lealdade”, afirmou o conselho num comunicado citado pela agência oficial de notícias WAM.

Khalifa bin Zayed era Presidente dos Emirados desde 2004, período em que supervisionou grande parte do crescimento económico do país. O seu nome foi imortalizado no edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa, em homenagem àquele que conseguiu ajudar o país a dar a volta por cima na crise financeira de há uma década.

Foto O Burj Khalifa marca o skyline do Dubai Christopher Pike/Reuters

O príncipe herdeiro, de 61 anos, exercia como líder de facto do país depois do acidente vascular cerebral sofrido por Khalifa em 2014, que praticamente o obrigou a retirar-se da vida pública. Nessa altura, passou toda a actividade executiva ao meio-irmão, deixando para si apenas a agenda cerimonial.

A Mohamed bin Zayed, de 61 anos, é atribuído, por exemplo, o impulso das conversações para a normalização das relações com Israel no final de 2020.

O Governo do emirado anunciou um período de 40 dias de luto em todo o país que começou na sexta-feira com a suspensão, durante três dias, das actividades das instituições públicas e privadas.