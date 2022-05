Google continua a lutar contra apps espiãs (sem sucesso)

O PÚBLICO preparou um Perguntas e Respostas sobre stalkerware em Fevereiro. Eis algumas ideias chave:

Como é que sei se tenho estas apps no meu telemóvel?

“Encontrar provas de stalkerware através de ‘sintomas’ do telefone é muito semelhante a diagnosticar-se com uma doença sem visitar um médico — há muito espaço para erros”, acautela David Ruiz, um especialista de direitos digitais na empresa de cibersegurança Malwarebytes. “O stalkerware pode tornar um telefone mais lento, ou fazer com que a bateria se gaste mais rapidamente, ou fazer com que um telefone se sinta quente ao toque, só que nenhum destes é causado especificamente por stalkerware.”

A Clínica para Acabar com Abusos Tecnológicos (CEPA) sugere procurar por apps desconhecidas no telemóvel, mas avisa que apagar imediatamente estas aplicações pode alertar a pessoa que está a usá-las para espiar. Por vezes, estas aplicações não aparecem no ecrã principal dos telemóveis. Convém ver a lista de apps do telemóvel (Definições > Aplicações).

Há outras formas de espiar as pessoas online?

Grande parte da vigilância electrónica acontece devido a credenciais comprometidas. Uma das melhores formas de confirmar se uma rede social foi comprometida é consultar regularmente o historial de início de actividade que informa as horas, dispositivos e local de onde alguém acede a uma conta.

Historial de Início de Sessão:

Conta da Google: ícone no canto superior direito > Gerir conta da Google > Segurança > Actividade de segurança recente.

ícone no canto superior direito > Gerir conta da Google > Segurança > Actividade de segurança recente. Facebook: ícone no canto superior direito > Definições e privacidade > Registo de actividade > Sessões activas

ícone no canto superior direito > Definições e privacidade > Registo de actividade > Sessões activas TikTok: é um processo um pouco mais complicado porque primeiro é preciso pedir ao TikTok para partilhar os dados que a app guardar do utilizador. Isto é feito ao aceder a Definições > Privacidade e segurança > Personalização e dados > Descarregar dados.

é um processo um pouco mais complicado porque primeiro é preciso pedir ao TikTok para partilhar os dados que a app guardar do utilizador. Isto é feito ao aceder a Definições > Privacidade e segurança > Personalização e dados > Descarregar dados. Instagram: ícone no canto superior direito > Definições > Privacidade e segurança > Dados da Conta > Actividades da Conta > Início de Sessão

ícone no canto superior direito > Definições > Privacidade e segurança > Dados da Conta > Actividades da Conta > Início de Sessão Twitter: no menu à esquerda > Mais > Definições > Segurança e acesso à conta > Aplicativos e sessões

O que fazer se estou preocupado?

Em resumo: