A pandemia levou-os a criar cocktails em lata que são versos de portugalidade

Com os bares fechados devido à pandemia, Wilson e Tiago decidiram criar cocktails em lata. Na Verso, são já seis os poemas com sabor a Portugal.

Quando a pandemia confinou o mundo pela primeira vez, Wilson Pires estava em Buenos Aires, na Argentina, a trabalhar no Floreria Atlantico, eleito o quinto melhor bar do mundo no ano passado pela World's 50 Best Bars. Após três anos a gerir uma escola de bartending em Faro, “muito abalada” pela covid, Tiago Oliveira perdia o emprego. Shakers pousados, o que fizeram os dois amigos? Sonharam.