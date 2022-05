Paulo Praça volta ao livro-disco Onde num videoclipe filmado com José Cid

É mais uma “estação” do lugar Onde, com que Paulo Praça brindou Vila do Conde, onde nasceu. Desta vez, uma canção desse disco serve de mote a um videoclipe filmado na casa de José Cid, em Mogofores – porque Cid participou, como músico, no registo de Amor num acordeão, que Paulo Praça explicou assim ao PÚBLICO quando o disco foi lançado: “Fala de um dia na minha infância, é de algum modo identitária e autobiográfica. É onde eu tenho a ‘costela’ Beatle mais definida e achei que o José Cid era ideal para entrar aqui. Ainda por cima canta um dos momentos da canção de que eu mais gosto, e que fala de quando eu ia para a Escola dos Correios ouvir a minha professora e no regresso a casa só queria brincar, mas sabia que me esperava o terço para rezar. Porque eu tive uma educação profundamente católica.”

Publicado no final do primeiro ano da pandemia, o quarto álbum de Paulo Praça é um disco, mas também um livro, um ensaio musical, poético e fotográfico centrado na terra natal do seu autor, Vila do Conde. Quarto trabalho discográfico a solo de Paulo Praça, depois de Disco de Cabeceira (2007), Dobro dos Sentidos (2010) e Um Lugar Para Ficar (2019), o disco Onde tem canções feitas a partir de poemas de José Régio, Ruy Belo e Valter Hugo Mãe, mas também de Jorge Cruz, Renato Maia, Simão Praça, Artur Cunha Araújo, José Coutinhas e do próprio Paulo Praça. Conta com a participação especial de Fausto Bordalo Dias e de José Cid e tem uma “embalagem” distinta: um livro de capa dura, com prefácio de Valter Hugo Mãe (poeta também ligado a Vila do Conde) e “um ensaio fotográfico de Cesário Alves”.

Nascido em Vila do Conde, em 18 de Outubro de 1971, Paulo Praça foi fundador dos grupos TurboJunkie, Grace e Plaza, integrou o projecto Amália Hoje, junto com Nuno Gonçalves, Sónia Tavares (ambos dos The Gift) e Fernando Ribeiro (dos Moonspell). Colaborou também com Pedro Abrunhosa e grupos como 3 Tristes Tigres, GNR ou The Gift.