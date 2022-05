Construtoras podem forçar revisão do preço da obra se custos aumentarem 20%

Mesmo que se oponham a rever preços, os donos de obra serão obrigados a fazê-lo a partir do momento em que exista um pedido por parte das empresas. Haverá vários métodos para calcular essa revisão.

As construtoras vão poder forçar uma revisão extraordinária dos preços das empreitadas, caso os custos de materiais, mão-de-obra ou equipamentos aumentem, pelo menos, 20% durante o período de execução da obra, para além de poderem prolongar os prazos previstos nos contratos, sem penalizações. As medidas serão introduzidas com o regime criado pelo Governo para dar resposta ao aumento acentuado dos custos de construção, que irá vigorar até ao final deste ano.