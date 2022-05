Construção aplaude novo regime de revisão de preços, mas pede mais medidas

As construtoras ainda esperam medidas como a criação de um fundo que permita aos donos de obras públicas corrigir o preço desde a altura em que o concurso é lançado até ao momento em que a obra é adjudicada.

O sector da construção aplaude a aprovação do novo regime de revisão de preços de obras, que vê como o “reconhecimento”, por parte do Governo, da necessidade de agir “imediatamente” para mitigar o impacto das subidas abruptas dos custos de materiais e mão-de-obra. Ainda assim, as construtoras continuam a pedir medidas adicionais, a que o Governo ainda não deu resposta.