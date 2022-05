Deputados rejeitam requerimento da IL para ouvir Costa sobre acolhimento de refugiados em Setúbal

A comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais rejeitou esta quarta-feira o requerimento da Iniciativa Liberal para ouvir o primeiro-ministro, António Costa, em comissão sobre o alegado envolvimento no acolhimento de refugiados ucranianos de associações com ligações ao Kremlin.

O requerimento foi “chumbado” na comissão parlamentar dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, com os votos contra do PS e PSD e abstenções do Chega, BE e PCP.

Na segunda-feira, a IL entregou um requerimento para a audição parlamentar do primeiro-ministro, António Costa, “sobre o alegado envolvimento no acolhimento de refugiados, em alguns concelhos, de associações que fazem parte das instituições de propaganda russa”, tendo o chefe de Governo sob a sua dependência os serviços de informações.

No mesmo dia, o presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, o social-democrata Fernando Negrão, enviou à IL um parecer (datado de Fevereiro de 2012), que conclui que o primeiro-ministro responde por regra no plenário e não nas comissões -- principal argumento utilizado em comissão pelos partidos que votaram contra este requerimento.

“Aliás, a praxe parlamentar de longos anos sempre interpretou a presença do Primeiro-Ministro no parlamento como tendo no plenário o seu lugar adequado. A presença do primeiro-ministro nas comissões nunca foi vista como regra, nem mesmo como excepção.”