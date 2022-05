Casa Relvas abre herdade a miúdos e graúdos para um dia especial

O evento “Um Dia em São Miguel” está de regresso, depois da estreia em 2019 seguida de uma paragem de dois anos que se deveu à pandemia. Dia 28 de Maio, das 14h até ao pôr-do-sol, o produtor alentejano Casa Relvas organiza na Herdade de São Miguel, no Redondo, um dia muito especial, com provas de vinho, gastronomia, artesanato, música ao vivo — destaque para o cante alentejano e para o concerto de Luís Trigacheiro —, produtos regionais, jogos tradicionais e demonstrações de artes e ofícios da região.

A entrada custa 15 euros para os adultos e inclui 5 euros de consumo nas várias barraquinhas do recinto e o copo, para provar ao longo do dia, de forma gratuita, os vinhos da Casa Relvas. As crianças não pagam. No local, estarão à venda queijos e enchidos regionais, do Fumeiro da Vila, o presunto e canha da Absoluto, azeites, gelados da Santini e artesanato alentejano. A pulseira para entrar na herdade pode ser adquirida na loja online ou directamente na herdade, no próprio dia.

Vão decorrer quatro provas de vinho. Nuno Franco, director de produção da Casa Relvas, vai guiar os visitantes pelos monocastas deste produtor (14h30-15h). “Sustentabilidade no Alentejo” (16h-16h30) será conduzida por João Barroso, coordenador do Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo, que “falará sobre a relevância do tema, trazendo a prova diferentes vinhos que alguns produtores têm vindo a desenvolver no âmbito do programa de sustentabilidade da região”. O proprietário e administrador Alexandre Relvas orientará a prova “19 Anos de Herdade de São Miguel” (17h-17h30). Por último, o enólogo António Braga, convidado neste dia especial, apresentará os “Grandes Brancos de Portugal” (18h-18h30). As provas são gratuitas mas aconselha-se a inscrição prévia (através do email loja@casarelvas.pt) já que a lotação é limitada a 60 pessoas por prova. Dois bares servirão, gratuitamente, os vinhos da Herdade de São Miguel, bem como águas e limonada caseira.

Para além dos vinhos e gastronomia, será possível “passear nas vinhas e conhecer o espaço, aproveitar a sombra das árvores para relaxar, ver os artesãos a trabalhar”, detalha, em comunicado, o produtor. A pensar nos mais novos, haverá jogos tradicionais, tosquia de ovelhas e “a roda de oleiro do Xico Tarefa”. E toda uma herdade, para explorar, seja a ver os burros, seja a saltar para cima dos fardos de palha que estarão espalhados pelo recinto.

Uma mostra de saberes exibirá as Cadeiras do Alentejo de José Manuel Vicente e o trabalho com flores de papel da Ruas Floridas.

Os “Trovadores de Redondo” levam à herdade o cante alentejano. Num registo mais descontraído, a banda de jazz de improviso “Seven Dixie” deambulará pelo espaço. E Luís Trigacheiro, que venceu o The Voice Portugal no início de 2021, juntará os resistentes para um concerto ao pôr-do-sol.

“Este dia que é muito especial para a nossa família, e para a família Casa Relvas. É um dia em que abrirmos as portas da nossa casa e partilhamos um pouco da nossa história e da cultura alentejana. O vinho é o fio condutor deste dia que pretende criar memórias, para pais e filhos, ser um pretexto para um passeio ao Alentejo e para brindar à família e à amizade”, explica o produtor Alexandre Relvas.