Comissão que investiga abusos sexuais na Igreja validou mais de trezentos testemunhos

A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos de Menores na Igreja (CIEAMI) validou, até ao final do dia de segunda-feira, um total de 326 depoimentos. A actualização foi feita pela socióloga Ana Nunes de Almeida, membro da comissão, esta terça-feira, num colóquio organizado pelo grupo de trabalho, em Lisboa.

As vítimas são sobretudo homens, foram encontrados testemunhos de pessoas de todas as idades e de todas as escolaridades, adiantou ainda Ana Nunes de Almeida. Apesar disso, o número de abusos sexuais reportados são mais escassos nas pessoas com um nível de escolarização mais elevado. Os testemunhos dizem respeito a abusos que terão sido cometidos desde 1950.

O último balanço da CIEAMI foi feito no início de Abril e dava conta de 290 testemunhos validados. Em entrevista ao PÚBLICO na semana passada, o psiquiatra Daniel Sampaio referiu que já se contavam mais de três centenas de abusos reportados.

O número de abusos poderá ser ainda maior, ressalvou Ana Nunes de Almeida. “Somando o número de pessoas que estas testemunhas dizem ter conhecimento de também terem sofrido abusos este número sobre para muitas centenas de crianças.”

Daniel Sampaio garantiu também que se trata de testemunhos “verídicos e credíveis”. “Quem lê os testemunhos e quem fez as entrevistas presenciais não põe em causa os testemunhos. Ninguém inventa uma história daquelas. Temos a certeza de que são depoimentos verídicos, credíveis e de um grande sofrimento.”

O grupo de trabalho, que na última conferência de imprensa revelou que cinco dos 21 bispos das dioceses portugueses ainda não tinham respondido aos pedidos de entrevista, referiu ainda que as reuniões com os bispos “estão a decorrer em muito bom ritmo”. “Queremos saber como encaram e quais as prioridades para as dioceses que coordenam e também qual a experiência de contacto com abusos”, esclareceu a socióloga.

O colóquio cujo tema é o “Abuso sexual de crianças: conhecer o passado, cuidar do futuro” prolonga-se durante todo o dia desta terça-feira e vai contar também com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que vai participar na sessão especial “o trabalho da Comissão Independente”.