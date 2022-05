TAP pesou 57% nos prejuízos de todo o sector empresarial do Estado em 2020

Relatório do Conselho de Finanças Públicas diz que “não são conhecidas orientações estratégicas para o sector” e que “não existe informação pública sobre os contratos de gestão celebrados ao abrigo do Estatuto de Gestor Público”.

A pandemia de covid-19 provocou um profundo aumento dos prejuízos das empresas do sector empresarial do Estado (SEE), que chegaram aos 2481 milhões de euros em 2020, muito acima dos 739 milhões de euros do ano anterior, conforme destaca o Conselho de Finanças Públicas (CFP) numa análise a este universo. Dos 2481 milhões de perdas, a maioria (57%) coube à TAP, que perdeu 1418 milhões ao nível do grupo.