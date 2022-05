Universidade de Lisboa vai abrir uma faculdade em Xangai

Projecto para a criação da faculdade na Universidade de Xangai foi aprovado no início de Maio pelo Ministério da Educação da República Popular da China e incluirá licenciaturas e mestrados na área das engenharias.

A Universidade de Lisboa vai abrir uma nova faculdade no próximo ano lectivo na China, em colaboração com a Universidade de Xangai, com licenciaturas e mestrados na área das engenharias já em Setembro.

A nova escola foi anunciada esta segunda-feira pela Universidade de Lisboa que, em comunicado, explica que o projecto para a criação da faculdade na Universidade de Xangai foi aprovado no início de Maio pelo Ministério da Educação da República Popular da China.

“Prevê-se que os primeiros cursos se iniciem no próximo mês de Setembro de 2022, com recrutamento internacional dos estudantes”, escreve a universidade, sublinhando que se trata de “um importante passo na afirmação internacional” da instituição.

Para o primeiro ano lectivo, estão já previstos três licenciaturas e três mestrados, em engenharia civil, engenharia electrotécnica e engenharia do ambiente.

Os cursos serão leccionados em inglês, com o português como segunda língua, e passam também por Portugal, estando previsto que os alunos frequentem uma parte do ciclo de estudos em Lisboa.

A colaboração entre as universidades de Lisboa e de Xangai reflecte-se igualmente no corpo docente, constituído por um terço de professores de Lisboa, um terço de professores de Xangai e os restantes recrutados internacionalmente.

De acordo com a Universidade de Lisboa, a nova faculdade terá, durante uma primeira fase, 900 estudantes.