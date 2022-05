A guerra na Ucrânia vai dar um novo fôlego ao projecto europeu?

No Dia da Europa, ouvimos seis depoimentos sobre a União Europeia e o seu futuro. Este P24 contou com os testemunhos de (ordenados por ordem de aparição): Ana Lehmann, professora da Universidade do Porto especialista em investimento directo estrangeiro e internacionalização de empresas, Rui Moreira, Presidente da Câmara Municipal do Porto, diplomata Francisco Seixas da Costa, presidente executivo da The Fladgate Partnership, Adrian Bridge, eurodeputada Margarida Marques e o presidente da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, Tiago Mayan.

