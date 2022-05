Em imagens: as comemorações de um Dia da Vitória russo ensombrado pela Ucrânia

A Praça Vermelha, em Moscovo, voltou a ser o palco principal das comemorações russas do Dia da Vitória, no qual a Rússia recorda a vitória sobre a Alemanha nazi, em 1945.

As cerimónias recordam as vítimas soviéticas durante o conflito e servem de demonstração de força e vitalidade do regime, com o desfile de militares, tanques e mísseis.

As comemorações deste ano acontecem ensombradas pelo conflito na Ucrânia, o mote principal do discurso do Presidente russo, Vladimir Putin, que traçou paralelismos entre a vitória soviética contra Adolf Hitler e a actual guerra em solo ucraniano – isto sem referir a palavra Ucrânia.