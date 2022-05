Tanques, mísseis e Z: Rússia prepara-se para Dia da Vitória

A Rússia prepara-se para celebrar o Dia da Vitória, uma das datas mais importantes do calendário russo. O feriado – que assinala a capitulação do regime da Alemanha nazi perante as forças soviéticas, a 9 de Maio de 1945, no final da II Guerra Mundial – é celebrado há várias décadas pelo Kremlin, que assinala a data com uma parada militar destinada a manifestar o seu poderio bélico.

Nas principais ruas de Moscovo, tanques e soldados participam em desfiles que servem para ensaiar a grande cerimónia marcada para terça-feira. Em vários locais, o símbolo Z – associado à invasão russa na Ucrânia – é exibido com orgulho.

A Rússia iniciou a invasão da Ucrânia no dia 24 de Fevereiro. As forças do Kremlin sofreram perdas pesadas nesta operação militar, com as estimativas a apontar mais de dez mil mortes nas fileiras russas. A guerra iniciada pelo regime de Putin já provocou a morte de mais de três mil civis na Ucrânia.

O Kremlin já reconheceu que não tem condições para reivindicar um sucesso militar na Ucrânia até às celebrações do Dia da Vitória, começando a desvalorizar a data. Veiculando a ideia de que a invasão não está dependente de “marcos no calendário”, a Rússia mantém o tradicional desfile pelas ruas da capital, num momento em que as sanções europeias atingem com dureza a economia e relações comerciais russas.