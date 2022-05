UTAD prepara selo de sustentabilidade social para os vinhos DOC Douro

O Trust and Respect, “selo” pioneiro em Portugal e que as partes julgam ser também único no mundo, permitirá ao consumidor saber se determinado vinho é produzido de forma sustentável, em pelo menos três frentes: económica, social e ambiental. É inspirado no Fair Trade, mas quer ir mais além. A ideia foi apresentada à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro por Olga Martins, CEO da Lavradores de Feitoria e uma das vozes que tem vindo a lutar pela valorização dos vinhos DOC Douro numa região que deve a sua reputação ao vinho do Porto.