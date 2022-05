Europa, ouve: o Catalangate viola direitos fundamentais!

Não há dúvida nenhuma. O centro de pesquisa Citizen Lab, da Universidade de Toronto, refere-se com uma clareza absoluta na conclusão da sua investigação intitulada Catalangate à utilização do Pegasus, um software através do qual foram espiados líderes políticos e ativistas independentistas, mas também advogados e jornalistas: “A nossa investigação permite-nos visualizar aquilo que provavelmente é uma operação extensa para colocar sob vigilância durante anos uma parte significativa da sociedade civil da Catalunha. Esta operação teve como resultado a vigilância total de políticos catalães”.