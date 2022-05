Como Putin usa o “Dia da Vitória” para afirmar o poder da Rússia

Com a aproximação do dia 9 de Maio, o receio de uma declaração formal de guerra à Ucrânia cresceu, entre a comunidade internacional.

“Não é apenas sobre o feriado, é sobre anos de propaganda, que têm vindo a promover a importância da guerra e a convencer os russos de que devem apoiar o Governo, contra esta agressão do Ocidente. E a Ucrânia é agora retratada do mesmo modo”, explica ao PÚBLICO Anton Shirikov, antigo jornalista russo e actual investigador na Universidade do Wisconsin.