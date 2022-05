Juiz Carlos Alexandre ilibado de abuso de poder na Operação Marquês

Queixa tinha sido apresentada por José Sócrates, que acusava também magistrado de denegação de justiça e de conluio com uma funcionária judicial para ficar com processos mais mediáticos. Advogado do ex-primeiro-ministro equaciona recorrer da decisão do Tribunal da Relação de Lisboa.

O juiz Carlos Alexandre foi ilibado das suspeitas de abuso de poder que recaíam sobre ele no caso da distribuição manual do inquérito da Operação Marquês. Na sequência da abertura de instrução neste processo, o Tribunal da Relação de Lisboa decidiu esta sexta-feira que nem Carlos Alexandre nem a funcionária judicial com quem trabalhava vão a julgamento.

Para o desembargador que ilibou esta sexta-feira Carlos Alexandre, Jorge Antunes, não há quaisquer indícios de que o superjuiz se tenha conluiado com a funcionária que trabalhava com ele no Tribunal Central de Instrução Criminal para continuar a dar ordens na fase de inquérito da Operação Marquês. A distribuição manual do processo a Carlos Alexandre, sem sorteio, explica-se pelo chamado “apagão” do Citius, a plataforma informática através da qual são tramitados os processos judiciais de primeira instância - e que crashou em Setembro de 2014, para só voltar a funcionar em pleno no final desse ano.

Em causa estava a forma como o “super juiz”, que teve o processo em mãos na fase de investigação, continuou com ele em Setembro de 2014, altura em que entrou em vigor a nova organização dos tribunais. Embora isso não fosse de todo impossível suceder, segundo uma queixa do ex-primeiro-ministro José Sócrates, principal arguido da Operação Marquês, Carlos Alexandre ter-se-ia conluiado com a funcionária judicial que com ele trabalhava para que o caso não lhe saísse das mãos e fosse entregue a um colega seu. Além de abuso de poder, estavam ainda em causa os crimes de denegação de justiça e falsificação praticada por funcionário. Perante a decisão de ilibar o magistrado, o advogado do ex-primeiro-ministro já anunciou que equaciona recorrer dela, por a considerar “corporativa”.

O Ministério Público também tinha defendido que o juiz não havia cometido crime nenhum. Mas o advogado de José Sócrates, Pedro Delille, acusou Carlos Alexandre de ter feito batota no sorteio não só deste mas também de outros processos mediáticos. “Foi por causa deles que passou a ter existência na justiça portuguesa”, justificou. Já para a representante legal de Carlos Alexandre, Fátima Esteves, a queixa do ex-primeiro-ministro contra o magistrado só se justifica pelo seu “ódio de estimação a um juiz que teve a ousadia de o mandar prender”.