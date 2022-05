O tempo, esse grande carcereiro

Com Narrativa Vertical, João Paulo Sousa venceu o Prémio de Ensaio IN/Vasco Graça Moura, na sua edição de 2019. Neste longo ensaio, parte da obra de Almada para expender meditadas e profícuas reflexões, não só sobre o autor, o romance enquanto género, mas, sobretudo, sobre a noção de modernidade. Ao fazê-lo estende, como é natural, determinadas pontes que podem conduzir ao seu mais recente romance, Clausura: “Musil demonstrou a fragilidade do paradigma narrativo tradicional ao esvaziar os seus elementos constituintes através da suspensão da causalidade empírica e do desenvolvimento sequencial, de que resultou a implementação de outro modelo estruturante, baseado na recorrência de motivos” (p.108); “A condensação da vida num instante singular anula a sua percepção temporal e sequencial, ou seja, espacializa os factos, os sentimentos e as ideias que a compõem, obrigando a apreendê-los de um modo descontínuo” (p.182). João Paulo Sousa parte, entre inúmeros pressupostos críticos e literários, do princípio de “forma espacial”, que devemos ao ensaísta (e biógrafo maior de Dostoiévski) Joseph Frank, e aplica-o, como se perceberá, à obra em análise, de Almada. No entanto, as relações que se podem estabelecer com o seu romance são muitas e proveitosas. Clausura constitui uma reflexão em torno da ideia de tempo, e o aprisionamento para que remete o título do romance poderá propor-se que seja o do próprio ser humano incapaz de escapar às correntes que o prendem à sua própria duração e ao mais amplo progresso cronológico de tudo. Por outro lado, a forma como se articulam e comparecem os segmentos de tempo discerníveis nesta ficção pertencem ao paradigma esboçado a propósito do legado de Robert Musil; e também os lugares são, neste livro, especialmente providos de sentido, no que largamente suplantam a função de meros localizadores e/ou cenários.