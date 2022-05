Habitantes de Pequim enfrentam novas restrições: "Sinto-me enjaulada"

Na China, os casos de covid-19 têm vindo a aumentar. Xangai, a cidade mais populosa do país, está em confinamento rigoroso há mais de um mês.

Para não ficar com o mesmo cenário que Xangai, Pequim ​aumentou as restrições para prevenir novos surtos. Contudo, a maioria dos habitantes não está satisfeita com as restrições que consideram ser excessivas. Para uns, as restrições estão a afectar o negócio, para outros, como os entregadores de comida, nem tanto.