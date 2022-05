Presidente ouve os partidos na próxima segunda-feira

O Presidente da República convocou todos os partidos com assento parlamentar para uma ronda de audições, a primeira desta legislatura em que o PS tem maioria absoluta no Parlamento.

“No quadro dos contactos regulares, o Presidente da República recebe em Belém os partidos políticos com representação parlamentar no próximo dia 9 de Maio”, lê-se na nota publicada no sítio da Presidência da República.

Já sem o suspense das anteriores audições em épocas de debate orçamental no Parlamento, estas reuniões darão aos partidos palco no Palácio de Belém para exporem as suas razões e fazerem oposição ao Governo.

Desde que é Presidente da República, há seis anos e meio, Marcelo Rebelo de Sousa instituiu, com uma regularidade aproximada de três meses, reuniões com os partidos políticos, bem como dos órgãos a que preside, o Conselho de Estado e o Conselho Superior de Defesa Nacional.

Isto para além das audições obrigatórias face à Constituição, por exemplo após as eleições legislativas, em que o Presidente da República tem de ouvir os partidos antes de indigitar o primeiro-ministro. Foi o que aconteceu a 1 e 2 de Fevereiro passado, após as eleições legislativas de 30 de Janeiro.