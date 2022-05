Ucrânia: PR defende cooperação entre economias para superar efeitos da guerra

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sublinhou nesta quarta-feira a necessidade da colaboração entre várias economias para superar os efeitos da guerra na Ucrânia.

Em Braga, em declarações aos jornalistas à entrada para o XV Encontro COTEC Europa, Marcelo afirmou que “a guerra continua” e que os seus efeitos “são uma preocupação”.

“Ainda hoje esteve a ser ponderada uma nova série de sanções à Federação Russa. A guerra continua, é uma preocupação, os efeitos da guerra são uma preocupação: a inflação, o custo de vida das pessoas, a recuperação das economias e a colaboração que tem de haver entre as várias economias”, referiu.

O XV Encontro COTEC Europa conta com a presença do presidente da Itália e do rei de Espanha.

“São três economias que têm muito a ver umas com as outras”, disse ainda Marcelo, afirmando que os três países estão a “alinhar” para combater os efeitos da guerra.

“Espanha e Portugal estão alinhados, Itália e Portugal agora mais do que nunca e Itália e Espanha também”, afirmou.