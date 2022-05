A International Bar Association publicou em 2019 um relatório sobre assédio sexual nas profissões jurídicas, com 7 mil inquéritos feitos em 135 países (Us Too? Bullying and Sexual Harassment in the Legal Profession). No sector judiciário, o número de mulheres que assinalaram terem sido vítimas de assédio sexual foi de 46,6%. Sem espanto, foram poucas as que denunciaram esses comportamentos: 75,4% nunca denunciaram, 13,6% denunciaram às vezes e apenas 7,3% denunciaram sempre.