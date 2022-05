FC Porto destaca que ciclistas estão “limpos” e reforça confiança na equipa

O FC Porto reiterou nesta quarta-feira a confiança nos ciclistas da sua equipa profissional, destacando os “resultados integralmente negativos dos testes antidoping” e a “completa regularidade dos respectivos passaportes biológicos” no âmbito da operação Prova Limpa.

“Os resultados integralmente negativos dos testes antidoping realizados a todos os atletas da W52-FC Porto e a confirmação da completa regularidade dos respectivos passaportes biológicos são notícias positivas que justificam a confiança que o FC Porto deposita nos ciclistas e que abrem a perspectiva de continuidade do sucesso alcançado nos últimos oito anos”, lê-se em comunicado.

Os “dragões” criticam ainda “o circo mediático montado nas últimas semanas por vários órgãos de comunicação social”, classificando-o como “uma manobra que visou denegrir um clube e uma equipa que têm dominado o ciclismo nacional com indiscutível mérito desportivo”.

No final de Abril, 10 corredores da W52-FC Porto foram constituídos arguidos e o director desportivo do conjunto “azul e branco”, Nuno Ribeiro, foi mesmo detido, assim como o seu técnico-adjunto, José Rodrigues, no decurso da referida investigação, a cargo Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) do Porto.

A Ribeiro e Rodrigues foram então impostas as medidas de coacção de proibição do exercício de funções como director desportivo e a obrigação de apresentações semanais às autoridades policiais, além da proibição de contactar os restantes arguidos.

A estrutura W52, ligada ao FC Porto há seis épocas, venceu as últimas nove edições da Volta a Portugal, mas os triunfos do corredor espanhol Raúl Alarcón, em 2017 e 2018, foram-lhe retirados também por “uso de métodos e/ou substâncias proibidas”.