Há uma chuva de meteoros para ver na madrugada desta sexta-feira

O pico desta “chuva de estrelas” acontece no dia 6, mas o fenómeno é visível até 28 de Maio. As Aquáridas podem ser vistas a partir de Portugal, mas há que estar acordado a partir das 3h da manhã, com uma vista desimpedida e sem nuvens.

Para quem anda à caça de estrelas cadentes, a madrugada desta sexta-feira é um bom momento para se olhar para o céu. É a 6 de Maio que se dá a actividade máxima da chuva de meteoros Aquáridas, sendo possível ver cerca de 50 meteoros por hora. “É de madrugada que são mais visíveis porque a constelação só começa a ‘nascer’ a partir das 3h”, explica a astrónoma Suzana Ferreira. “A partir dessa hora, é possível ver a chuva de meteoros.”

O fenómeno é visível a partir de Portugal, desde que se tenha “a vista desimpedida e boas condições atmosféricas”, refere a astrónoma do Observatório Astronómico de Lisboa (OAL). Nem chuva, nem nuvens, nem muita luz a ofuscar o céu. O ideal é olhar para sudeste, na direcção da constelação de Aquário. É daí que vem o nome desta chuva de estrelas, já que parece que os traços dos meteoros saem de um ponto desta constelação.

Esta chuva de meteoros só existe porque a Terra se cruza com a órbita do cometa Halley (e com os restos que ficaram da sua passagem mais recente, em 1986). “Quando a Terra se cruza com esses restos – pedregulhos, poeira… – esses meteoros entram pela atmosfera e, ao entrarem, deixam aquele risco luminoso que dura poucos segundos”, refere Suzana Ferreira. “É natural que fiquem sempre partículas e estes restos do cometa”, ressalva. A próxima visita do cometa 1P/Halley deverá acontecer em 2061.

Foto A constelação está perto do horizonte e é preciso ter a vista desimpedida para conseguir ver os meteoros OAL

Estes “restos” do cometa Halley podem atingir uma velocidade de 66 quilómetros por segundo e são também os responsáveis pela chuva de estrelas Oriónidas, que surgem em Outubro.

Ainda que o pico seja atingido esta sexta-feira, é possível ver estes meteoros de 19 de Abril a 28 de Maio. Em Maio haverá ainda um eclipse total da Lua na madrugada de dia 16 – se as condições climáticas o permitirem, será possível observar este fenómeno em Portugal.