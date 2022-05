OE2022 na Justiça: mais dinheiro para gabinete do Governo, mas menos para a Entidade da Transparência

A proposta de Orçamento de Estado para o sector da Justiça em 2022 inclui um reforço da dotação destinada ao gabinete do secretário de Estado-Adjunto e da Justiça da ordem dos 92 mil euros, mas também uma redução do montante atribuído à Entidade da Transparência, que fica com menos 315 mil euros do que no ano transacto.