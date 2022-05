Mota Pinto quer discutir leis eleitorais, apoiantes de Montenegro contestam timing

O líder parlamentar do PSD, Paulo Mota Pinto, propôs aos deputados sociais-democratas um debate em torno da reforma eleitoral apresentada por Rui Rio no ano passado, mas a iniciativa está a gerar contestação na bancada. Apoiantes de Luís Montenegro argumentam que a discussão está fora de tempo e que a direcção do partido está de saída. Na direcção da bancada, o espírito é o de debate interno numa questão que está na agenda mediática e que para avançar no Parlamento terá de ter o aval do líder eleito nas directas de 28 de Maio.